А.В. Алексеев СИСТЕМА АГИМ ПУТЬ К ТОЧНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА Рукопись А. В. Алексеева «Система АГИМ» безусловно может представить интерес для всех, кого интересует проблема использования психики в деле совершенствования спортивной техники. Она читается с интересом и удовольствием по той причине, что автор как бы доверительно беседует с теми, кому адресует свой богатый опыт, – с тренерами и спортсменами. Такая манера изложения научно-практического материала делает даже сложные проблемы понятными. Далеко не все авторы, которые пишут о психологии, могут отнести такую манеру письма себе в заслугу. Но в рукописи есть разделы, например, глава «Гипно...», где материал изложен в строго научно- методическом плане. В то же время он преподносится настолько обстоятельно, что каждый, кто не пожалеет времени постичь его содержание, сможет без посторонней помощи овладеть таким важным методом регуляции своего психофизического состояния, каким является самогипноз. Теперь о существе излагаемого материала. Несомненно, что аутогипноидеомоторика должна быть как можно шире распространена в спортивном мире. Эта система не только высокоэффективна, но и требует для овладения элементами спортивной техники значительно меньше времени, чем обычный «метод проб и ошибок». Данное обстоятельство крайне важно в наши дни, когда столь высока интенсивность и напряженность тренировочного процесса – поэтому любые методы, позволяющие в той или иной степени уменьшить этот тяжкий груз, должны обязательно использоваться. Присоединяясь к автору, настоятельно рекомендую всем, кого волнует проблема достижения высококачественных точных движений, проблема совершенствования спортивной техники, взять на вооружение систему АГИМ. Польза будет несомненной. А. В. Родионов, член-корреспондент Международной славянской академии, доктор педагогических наук, профессор, заведующий сектором спортивной психологии ВНИИФК

От автора Те, кто занимается спортом, знают, что под словами «спортивная техника» следует понимать не гимнастические снаряды, хоккейные доспехи или, скажем, лыжное снаряжение, а качественное выполнение движений, которые специфичны для данного вида спорта. Про того, кто соответствующие движения выполняет успешно, говорят – он обладает хорошей спортивной техникой, он – «технарь». Очень многие считают, что спортивная техника определяется главным образом физическими возможностями человека, в частности, силой, эластичностью, растянутостью его мышц, подвижностью суставных сочленений, выносливостью сердечно-дыхательной системы и т.д. Поэтому, добиваясь высокого качества движений, основное внимание уделяют развитию именно физических возможностей спортсмена. Однако физические качества включаются лишь в завершающий этап выполнения того или иного движения. А начинается оно в сознании, в головном мозгу в виде мысленного образа предстоящего движения – в виде его первоначальной психической программы. Без создания такой программы мышцы и суставы просто не будут «знать», что им делать. Ниже излагаются собственные взгляды автора на совершенствование спортивной техники, сформировавшиеся за многие годы работы с высококвалифицированными и начинающими спортсменами, представлявшими самые разные виды спорта. Согласно этим взглядам, при занятиях спортивной техникой организм спортсмена следует рассматривать, как сложно устроенную машину, в которой в тесной взаимосвязи функционируют две основные части. Первая часть – программирующая – головной мозг, где формируется психическая программа предстоящего движения. Вторая часть – исполняющая – все остальное тело, которое физически выполняет заданную психическую программу. А качество выполняемого движения зависит от целого ряда факторов – о них вы узнаете, если прочитаете эту книгу. В ней подробно рассказывается о том, как совершенствовать спортивную технику, используя достижения современной науки, и как, в частности, целесообразнее вести себя во время тренировок и состязаний. Практика свидетельствует – когда спортсмен обладает качественной и стабильной спортивной техникой, у него резко повышается чувство уверенности в своих силах, в своих соревновательных возможностях. А чувство уверенности – одно из самых основных, определяющих успех в любом деле, в том числе и в таком трудном, как современный спорт высших достижений. Следовательно, спортивная техника является важнейшей составной частью в очень сложном процессе, который правильно называть не психологической, а психической подготовкой к соревнованиям. Без хорошей спортивной техники и без чувства высокой уверенности, порождаемого ею, просто не приходится рассчитывать на успех в соревновательной борьбе. Именно это обстоятельство послужило основной причиной, побудившей написать книгу, которую вы держите в руках. Хотя предлагаемая система самопомощи – «ауто-гипно-идео-моторика» – начинается со слова «ауто-», излагать ее удобнее с конца, с «моторики». Так легче выстроить логическую цепь, связывающую воедино все четыре звена этой системы. Обо всем постараюсь рассказывать предельно просто, чтобы материал книги стал доступным для понимания даже начинающим спортсменам.